Без света остались жители Актау

Жители 7-го микрорайона в Актау, предположительно, услышали хлопок неизвестного происхождения, а затем в некоторых домах отключилась электроэнергия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Ладу».
На подобную ситуацию пожаловались и жители 9-го микрорайона.
По информации ГКП «АУЭС», бригада выехала на место для устранения неполадок. Точных причин отключения и происхождения хлопка назвать пока не могут.
Частичное аварийное отключение электроэнергии в 7-м и 9-м микрорайонах. Бригада выехала, сообщили в предприятии.