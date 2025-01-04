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Без света остались жители Актау

Бригада выехала на место для устранения неполадок.

Жители 7-го микрорайона в Актау, предположительно, услышали хлопок неизвестного происхождения, а затем в некоторых домах отключилась электроэнергия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Ладу».

На подобную ситуацию пожаловались и жители 9-го микрорайона.

По информации ГКП «АУЭС», бригада выехала на место для устранения неполадок. Точных причин отключения и происхождения хлопка назвать пока не могут.

Частичное аварийное отключение электроэнергии в 7-м и 9-м микрорайонах. Бригада выехала, сообщили в предприятии.