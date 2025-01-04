Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сидели с гостями, и вдруг погас свет: Под Ростовом неисправный дымоход чуть не привел к трагедии

В Ростовской области из-за неисправного дымохода загорелась крыша частного дома.
Источник: Комсомольская правда

В новогодние праздники жители частного дома из хутора Коса Азовского района остались без крыши над головой. Причем, смертельной опасности подверглись не только хозяева, но и гости. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, жилище пострадало от пожара вечером в четверг, 2 января.

— В 19:54 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, — уточнили в экстренном ведомстве. — В тот момент в доме были гости. Когда внезапно погас свет, люди вышли на улицу, чтобы посмотреть в чем дело. И увидели, что у дома уже загорелась кровля.

По информации донских спасателей, причиной пожара стал неисправный дымоход.

— Возгорание на площади в 30 квадратных метров потушили 12 специалистов МЧС, было задействовано три единицы спецтехники.

Всего же, добавили в ведомстве, за первые три дня нового года в Ростовской области произошло 38 пожаров, в них, к счастью, никто не пострадал.

— Доверяйте строительство печей и дымоходов профессионалам, — напоминают в МЧС донского региона. — Обязательно использовать предтопочный металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. За растопленной печью нужно следить и ни в коем случае не перекаливать.