Сидели с гостями, и вдруг погас свет: Под Ростовом неисправный дымоход чуть не привел к трагедии

В новогодние праздники жители частного дома из хутора Коса Азовского района остались без крыши над головой. Причем, смертельной опасности подверглись не только хозяева, но и гости. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, жилище пострадало от пожара вечером в четверг, 2 января.
— В 19:54 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, — уточнили в экстренном ведомстве. — В тот момент в доме были гости. Когда внезапно погас свет, люди вышли на улицу, чтобы посмотреть в чем дело. И увидели, что у дома уже загорелась кровля.
По информации донских спасателей, причиной пожара стал неисправный дымоход.
— Возгорание на площади в 30 квадратных метров потушили 12 специалистов МЧС, было задействовано три единицы спецтехники.
Всего же, добавили в ведомстве, за первые три дня нового года в Ростовской области произошло 38 пожаров, в них, к счастью, никто не пострадал.
— Доверяйте строительство печей и дымоходов профессионалам, — напоминают в МЧС донского региона. — Обязательно использовать предтопочный металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. За растопленной печью нужно следить и ни в коем случае не перекаливать.