Сидели с гостями, и вдруг погас свет: Под Ростовом неисправный дымоход чуть не привел к трагедии

— В 19:54 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, — уточнили в экстренном ведомстве. — В тот момент в доме были гости. Когда внезапно погас свет, люди вышли на улицу, чтобы посмотреть в чем дело. И увидели, что у дома уже загорелась кровля.