Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области

4 января на автодороге Кызылорда — Павлодар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.

«По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Департамент полиции напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другой автоаварии. Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы — Астана с участием внедорожника, один человек погиб, еще один пострадал.