Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области

По данным департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.
«По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Департамент полиции напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другой автоаварии. Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы — Астана с участием внедорожника, один человек погиб, еще один пострадал.