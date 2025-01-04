В Воронеже эвакуировали жильцов трех домов после падения обломков беспилотников

«Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице», — написал Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. В ближайшее время городские службы начнут восстанавливать поврежденные в зданиях окна.
Сегодня, 4 января, силы ПВО обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти беспилотников. Обломки дронов упали на территории жилых домов Левобережного района города. Ранее губернатор сообщил об эвакуации около 100 жильцов одного из домов.