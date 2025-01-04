Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве неадекват в ходе ссоры с беременной возлюбленной выстрелил ей в живот

В Москве неадекват выстрелил в беременную девушку, а после попытался свести счёты с жизнью. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По информации телеграм-канала, 27-летний молодой человек поругался с беременной девушкой в квартире на улице Тёплый Стан. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил ей в живот. Также неадекват пытался застрелить пятилетнюю девочку, но она не пострадала. Чуть позже парень попытался покончить с собой.

Сейчас его вместе с девушкой везут в больницу. На месте работают экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали женщину, которая во время ссоры убила ножом супруга. Они поругались на почве личной неприязни.