СК предъявил обвинения двум подросткам, планировавшим теракт в Екатеринбурге

Напомним, что ранее в Екатеринбурге задержали четверых несовершеннолетних граждан, которые планировали устроить теракт в общественных местах. Один из обвиняемых на допросе рассказал, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Также юноша признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей.