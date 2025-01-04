Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело провалившегося под лёд на Байкале конькобежца подняли с глубины 38 метров

Спасатели подняли с глубины 38 метров тело 70-летнего конькобежца, который накануне провалился под лёд на озере Байкал. Определить местонахождения погибшего удалось при помощи глубоководной камеры, сообщается в телеграм-канале ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд».

Источник: Life.ru

Спасатели передали тело погибшего полицейским. Видео © ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд».

В ведомстве напомнили, что выход на лёд запрещён, и пожелали безопасных рождественских каникул.

Напомним, накануне сообщалось, что в Иркутской области два конькобежца провалились под лёд на озере Байкал. Очевидцы смогли помочь выбраться 62-летнему мужчине, когда проезжали на судне на воздушной подушке. К сожалению, второго спасти не удалось. По данным МЧС России, глубина в месте провала составила 40 метров, а толщина льда — пять сантиметров.