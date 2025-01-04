В Бресте 80-летний водитель перепутал педали, сбил женщину и врезался в два авто

Авария произошла в областном центре в субботу, 4 января. Примерно в 14.15 часов на улице Карла Маркса массовую аварию спровоцировал пожилой водитель. Рядом с домом № 30 мужчина на «Рено» с автоматической коробкой передач ехал задним ходом, но перепутал педали тормоза и газа из-за чего сбил 74-летнюю женщину.