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В Бресте 80-летний водитель перепутал педали, сбил женщину и врезался в два авто

В Бресте 80-летний водитель сбил пенсионерку и врезался в две машины, перепутав педали.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте жесткое ДТП устроил 80-летний водитель, перепутавший педали. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в областном центре в субботу, 4 января. Примерно в 14.15 часов на улице Карла Маркса массовую аварию спровоцировал пожилой водитель. Рядом с домом № 30 мужчина на «Рено» с автоматической коробкой передач ехал задним ходом, но перепутал педали тормоза и газа из-за чего сбил 74-летнюю женщину.

После водитель врезался в припаркованные «Пежо» и «Ситроен», а затем на своем «Рено» пожилой водитель еще въехал в забор.

В УВД обратили внимание, что сбитая женщина не получила тяжелых травм и после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Между тем ГАИ сказала водителям о нулевой видимости из-за метели с песком под Солигорском.

Еще синоптик Рябов рассказал о погоде на 4 — 5 января и перед Рождеством: «Слабая метель и легкое ощущение зимы».