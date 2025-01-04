Из-за падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна. Напомним, что сегодня местные жители сообщали о новых звуках взрывов в городе. ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж.