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Из-за падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС

В Левобережном районе Воронежа введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для устранения последствий падения обломков украинских БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. Сроки действия введённого специального режима не уточняются.

Источник: Life.ru

«По поручению губернатора продолжаем работу на территории Левобережного района по устранению последствий падения БПЛА. Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС», — написал он в телеграм-канале.

Петрин подчеркнул, что введённый режим ЧС не предполагает никаких ограничений для жителей района. По его словам, специалисты оценят масштаб повреждений после завершения всех работ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна. Напомним, что сегодня местные жители сообщали о новых звуках взрывов в городе. ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж.