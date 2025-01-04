В Дании заметили 20 беспилотников

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что из-за страха перед возможной атакой со стороны России запаслась консервами, чтобы протянуть три дня. Датское Агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям страны запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой, предметами личной гигиены, радиоприемником, фонариком, свечками и спичками, а также портативной зарядкой.