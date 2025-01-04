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Пять населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Украинские войска нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Источник: Life.ru

«В городе Шебекино в результате прилёта снаряда на территории социального объекта осколками посечён легковой автомобиль, повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи», — написал Гладков в телеграм-канале.

В результате атак нескольких дронов на село Безымено Грайворонского района в одном из домов выбиты окна и повреждён фасад. В частном доме в селе Устиновка Белгородского района в результате атаки украинского БПЛА была повреждена кровля. Один из дронов также нанёс удар по легковому автомобилю на перекрёстке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района. Кроме того, в селе Серетино Яковлевского района противник сбросил взрывное устройство с БПЛА, в результате чего повреждены летняя кухня и пристройка частного дома.

Гладков отметил, что сотрудники оперативных служб в настоящее время работают на местах происшествий. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

Ранее Минобороны сообщило о попытке ВСУ нанести удар ATACMS по Белгородской области. Украинские военные предприняли её накануне, 3 января. В ведомстве пообещали, что Россия примет ответные меры.