В Далласе более 500 животных погибли при пожаре в зоомагазине

«Пожарно-спасательное управление Далласа сообщило, что в результате пожара погибло 579 животных, большинство из них — от отравления дымом», — говорится в материале.
Уточняется, что погибшие животные содержались в экзотическом зоомагазине.
«В основном это были маленькие птицы, но также были куры, хомяки, две собаки и две кошки», — сказал представитель пожарной службы Далласа, уточнив, что экзотических животных на месте не было.
Телеканал отметил, что пожарные из Далласа, имеющие опыт тушения огня, провели сердечно-легочную реанимацию черепахе и реанимировали почти умирающего щенка.
В декабре прошлого года в Крыму произошел пожар в гараже, в котором находились семь кошек. Их всех спасли. В МЧС России добавили, что один кот надышался дымом, однако спасатели смогли его откачать. Пожар возник в связи с коротким замыканием проводки.