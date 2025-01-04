В Далласе более 500 животных погибли при пожаре в зоомагазине

В декабре прошлого года в Крыму произошел пожар в гараже, в котором находились семь кошек. Их всех спасли. В МЧС России добавили, что один кот надышался дымом, однако спасатели смогли его откачать. Пожар возник в связи с коротким замыканием проводки.