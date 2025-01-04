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В Далласе более 500 животных погибли при пожаре в зоомагазине

На северо-западе Далласа в США 579 животных погибли в зоомагазине при пожаре в торговом центре. Об этом 4 января сообщил телеканал CBS.

Источник: AP 2024

«Пожарно-спасательное управление Далласа сообщило, что в результате пожара погибло 579 животных, большинство из них — от отравления дымом», — говорится в материале.

Уточняется, что погибшие животные содержались в экзотическом зоомагазине.

«В основном это были маленькие птицы, но также были куры, хомяки, две собаки и две кошки», — сказал представитель пожарной службы Далласа, уточнив, что экзотических животных на месте не было.

Телеканал отметил, что пожарные из Далласа, имеющие опыт тушения огня, провели сердечно-легочную реанимацию черепахе и реанимировали почти умирающего щенка.

В декабре прошлого года в Крыму произошел пожар в гараже, в котором находились семь кошек. Их всех спасли. В МЧС России добавили, что один кот надышался дымом, однако спасатели смогли его откачать. Пожар возник в связи с коротким замыканием проводки.

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