Девушку доставили в больницу с угрозой выкидыша: глава СК заинтересовался делом об избиении жительницы Стерлитамака

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, недавно в приемную Бастрыкина в соцсетях обратилась женщина из Стерлитамака. Она рассказала, что ранее ее беременная дочь была в отношениях с уроженцем Таджикистана, и он ее систематически избивал. В итоге в декабре прошлого года девушку доставили в больницу с угрозой прерывания беременности.