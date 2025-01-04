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Девушку доставили в больницу с угрозой выкидыша: глава СК заинтересовался делом об избиении жительницы Стерлитамака

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении беременной жительницы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении беременной жительницы Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, недавно в приемную Бастрыкина в соцсетях обратилась женщина из Стерлитамака. Она рассказала, что ранее ее беременная дочь была в отношениях с уроженцем Таджикистана, и он ее систематически избивал. В итоге в декабре прошлого года девушку доставили в больницу с угрозой прерывания беременности.

— Потерпевшая прекратила с молодым человеком отношения, ввиду чего он продолжил совершать в отношении нее противоправные действия, — рассказали в СК РФ.

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