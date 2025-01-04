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В Перми в ДТП с двумя автобусам пострадали шесть человек

ПЕРМЬ, 4 января. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись в Перми, пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«На улице Ленина в районе остановки произошло столкновение двух автобусов, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

Пять человек госпитализированы.

МЧС