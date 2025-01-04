В Севастополе мазут обнаружили на трети всех официальных пляжей

Губернатор попросил доверять только официальной информации, поскольку ряд пабликов, по его словам, сегодня публиковали откровенную ложь, говоря, что в Севастополе «загрязнены все пляжи». «Это все не соответствует действительности, — написал Развожаев. — Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию. Будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться штабом. Координировать работу волонтеров в Севастополе будет Павел Харламов, он занимался подобной работой в Анапе».