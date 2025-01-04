В Севастополе мазут обнаружили на трети всех официальных пляжей

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«За сегодняшний день обследована вся береговая черта Севастополя. Из 27 официальных пляжей мазутные пятна обнаружены на восьми пляжах — “Наш Парус”, “Звездный берег”, “Вязовая роща”, “Орловка-1”, “Серебряный”, “Золотой” “Нахимовец” и “Андреевка”, это 29,7% от всех пляжей. Практически везде сегодня мазут убрали, на части пляжей работы продолжатся завтра. Из шести неофициальных пляжей мазутные пятна зафиксированы только на одном пляже — “Голубая бухта”, — написал Развожаев.
Губернатор попросил доверять только официальной информации, поскольку ряд пабликов, по его словам, сегодня публиковали откровенную ложь, говоря, что в Севастополе «загрязнены все пляжи». «Это все не соответствует действительности, — написал Развожаев. — Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию. Будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться штабом. Координировать работу волонтеров в Севастополе будет Павел Харламов, он занимался подобной работой в Анапе».
3 января нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя, в субботу в регионе был объявлен режим ЧС регионального значения.