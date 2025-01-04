В Ростове возбудили уголовное дело из-за отнятой у волонтера СВО из Курска машины

Уголовное дело из-за случая с курским волонтером в Ростове-на-Дону возбудили в донском главке. В пресс-службе ведомства рассказали о мужчине, которому не возвращают автомобиль на одной из стоянок городе. Как сам Андрей Лямцев рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону», он заказал эвакуатор, когда его машина сломалась примерно в 100 километрах от Ростова, за 23 тысячи рублей. В донской столице авто отвезли на закрытую стоянку и отказались отдавать, пока заказчик услуги не оплатит уже 84 тысячи рублей.