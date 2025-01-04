В Ростове возбудили уголовное дело из-за отнятой у волонтера СВО из Курска машины

Уголовное дело из-за случая с курским волонтером в Ростове-на-Дону возбудили в донском главке. В пресс-службе ведомства рассказали о мужчине, которому не возвращают автомобиль на одной из стоянок городе. Как сам Андрей Лямцев рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону», он заказал эвакуатор, когда его машина сломалась примерно в 100 километрах от Ростова, за 23 тысячи рублей. В донской столице авто отвезли на закрытую стоянку и отказались отдавать, пока заказчик услуги не оплатит уже 84 тысячи рублей.
— В дежурную часть Отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился мужчина, с сообщением о совершении в отношении него противоправных действий, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. — Предварительно установлено, что заявитель решил воспользоваться сервисом эвакуации транспортных средств. В ходе оказания услуги между заказчиком и исполнителем возник конфликт, при этом не смотря на требования владельца, последние отказались вернуть ему автомобиль.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство».
— В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники органов внутренних дел. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам действиям участников будет дана соответствующая правовая оценка.
Добавим, что ситуация взята на контроль областной прокуратурой.