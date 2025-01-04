В Московской области арестовали двух мужчин за поджог электричек

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемых Жарова А. Д. и Кулакова Д. Е. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 февраля 2025 года», — сообщили в суде. Там добавили, что им предъявлены обвинение в покушении на теракт, а также в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как сказано в материалах дела, арестованные 30 декабря подожгли две электрички на разных станциях Савеловского направления Московской железной дороги.