В Московской области арестовали двух мужчин за поджог электричек

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемых Жарова А. Д. и Кулакова Д. Е. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 февраля 2025 года», — сообщили в суде. Там добавили, что им предъявлены обвинение в покушении на теракт, а также в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как сказано в материалах дела, арестованные 30 декабря подожгли две электрички на разных станциях Савеловского направления Московской железной дороги.
Как пишет издание РБК, поджоги были совершены на железнодорожных станциях Дмитров и Лобня. Обвиняемые утверждают, что за эти преступления им обещал 100 тыс. рублей неизвестный, который связался с ними через мессенджер Telegram. Взамен он потребовал видеоотчет о поджогах. Однако после выполнения этого задания заказчик преступных деяний перестал выходить на связь. Задержать злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения.