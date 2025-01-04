В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы

Предварительно установлено, что в городе Боровичи скорая помощь не смогла своевременно доставить в больницу ребенка-инвалида и купировать приступ эпилепсии. У дома пациента дорога была нерасчищенная и скользкая, поэтому спустя только несколько попыток машина смогла выехать с улицы, потеряв время. В результате ребёнок попал в реанимацию. Как сообщили жители в соцсетях, на неудовлетворительное состояние дороги они не раз жаловались ранее в администрацию.