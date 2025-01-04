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В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Скорая помощь в Новгородской области еле довезла ребенка-инвалида в критическом состоянии до больницы из-за плохого состояния дороги, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

Предварительно установлено, что в городе Боровичи скорая помощь не смогла своевременно доставить в больницу ребенка-инвалида и купировать приступ эпилепсии. У дома пациента дорога была нерасчищенная и скользкая, поэтому спустя только несколько попыток машина смогла выехать с улицы, потеряв время. В результате ребёнок попал в реанимацию. Как сообщили жители в соцсетях, на неудовлетворительное состояние дороги они не раз жаловались ранее в администрацию.

«Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге», — говорится в сообщении.

СУ СК региона также организовал доследственную проверку.

Как уточнили в минздраве региона, «скорая» доехала до пациента вовремя — в течение семи минут.

«Ребёнку помощь оказана в полном объёме. Состояние стабилизировано. Переведен из реанимации в удовлетворительном состоянии. Находится в отделении Боровичской ЦРБ. Подъездные пути на территории медицинской организации расчищены, находятся в хорошем состоянии», — сообщили в минздраве региона.

медицина
СК