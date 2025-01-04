Прокуратура займется случаем курского волонтера, лишившегося авто в Ростове

Напомним, Андрей Лямцев из Курска рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону», что 2 января его автомобиль сломался примерно в 100 км от донской столицы. Он нашел в интернете фирму, которая предоставляет услуги эвакуатора и договорился, что за 23 тысячи его микроавтобус доставят в ремонтную мастерскую в Ростове. Но, когда авто завезли на закрытую стоянку, мужчине, по его словам, предъявили ценник в 84 тысячи рублей, иначе машину не вернут. Андрей обратился в правоохранительные органы, а его товарищи-волонтеры — к региональным властям. Ситуацию прокомментировал в том числе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пообещав связаться с прокурором Ростовской области Романом Прасковым.