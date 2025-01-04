Десятки неопознанных дронов у Копенгагена поставили на уши полицейских в Дании

Свидетель, вызвавший полицию, заявил, что видел около 20 дронов, которые затем быстро скрылись. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали четыре крупных беспилотника над пристанью. Как уточнили в органах, полёты в этом районе не были санкционированы, сейчас идёт выяснение точного количества БПЛА и их владельцев.
АР добавляет, что в последние месяцы в стране участились случаи появления дронов вблизи важных объектов, что вызывает опасения, связанные с возможными «российскими гибридными атаками».
Не так давно о готовности сбивать российские ракеты и дроны заявили в Польше. По словам польского министра обороны, до этого момента объектам внутри страны ничего не угрожало.