Десятки неопознанных дронов у Копенгагена поставили на уши полицейских в Дании

Свидетель, вызвавший полицию, заявил, что видел около 20 дронов, которые затем быстро скрылись. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали четыре крупных беспилотника над пристанью. Как уточнили в органах, полёты в этом районе не были санкционированы, сейчас идёт выяснение точного количества БПЛА и их владельцев.