Жители одного из районов Таганрога до утра останутся без отопления

— Обращаю ваше внимание на то, что в связи с большим объемом работ по устранению аварии на тепловой сети от котельной по улице Ленина, 220, работы продлены до 8:00 воскресенья, 5 января, — предупредила жителей города глава администрации. — Ремонтные бригады приложат все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию.