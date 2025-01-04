Жители одного из районов Таганрога до утра останутся без отопления

В Таганроге жители нескольких улиц остались без отопления. Об этом сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.
— В связи с устранением аварии на тепловой сети от котельной по улице Ленина, 220, без теплоснабжения остаются дома по улице С. Лазо, улице Ленина, микрорайона «Дубки», — рассказала Светлана Камбулова в своем официальном телеграм-канале.
Еще в 19:42 прогнозы по устранению последствий коммунальной аварии были достаточно оптимистичными — сообщалось о планируемом завершении работ к 23:00. Но спустя полтора часа надежда вернуть тепло в квартиры таганрожцев 4 января не оправдалась.
— Обращаю ваше внимание на то, что в связи с большим объемом работ по устранению аварии на тепловой сети от котельной по улице Ленина, 220, работы продлены до 8:00 воскресенья, 5 января, — предупредила жителей города глава администрации. — Ремонтные бригады приложат все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию.
Добавим, что вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления теплоснабжения находятся на контроле прокуратуры Ростовской области.