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Под Симферополем загорелась баня с людьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси.

Отмечается, что после возгорания из бани самостоятельно вышли три человека.

«Возгорание ликвидировали на площади 45 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли три человека. Угрозы распространения огня на жилой дом не допущено», — сказано в сообщении спасателей.

Утром 4 января в Нижнегорском районе Крыма вспыхнул пожар в жилом доме. Возгорание одноэтажного частного дома ликвидировано на площади 50 квадратных метров.

Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний — нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

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