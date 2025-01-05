Двойной наезд в Солигорском районе: мужчина-пешеход погиб на месте ДТП

Предварительно, сегодня около 18:20 на 141 км автодороги Р-55 «Бобруйск-Глуск-Любань» вблизи д. Касыничи Солигорского района 44-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на 55-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. По предварительной информации, он не обозначил себя световозвращающими элементами.
Водитель незамедлительно обратился за помощью медиков, выставил знак аварийной остановки, однако вскоре на пешехода повторно был совершен наезд 20-летним водителем автомобиля Chrysler, который двигался в попутном направлении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.