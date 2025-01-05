Двойной наезд в Солигорском районе: мужчина-пешеход погиб на месте ДТП

Предварительно, сегодня около 18:20 на 141 км автодороги Р-55 «Бобруйск-Глуск-Любань» вблизи д. Касыничи Солигорского района 44-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на 55-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. По предварительной информации, он не обозначил себя световозвращающими элементами.