Два человека погибли и два пострадали при пожаре в доме в Удмуртии

«На втором этаже проживала семья: хозяева дома — муж с женой, их дочь с мужем и двухмесячным малышом. С их слов, в доме отключилось электроснабжение, дочь хозяев вышла в подъезд и увидела, что в месте, где стоял электрический масляный радиатор, все горит. Пути эвакуации были отрезаны, она схватила малыша, укутала его в одеяло и спрыгнула со второго этажа, получила травмы (находится в больнице), ребенок не пострадал. Следом за ней спрыгнули отец девушки (получил травму ноги) и ее муж (не пострадал)», — рассказал начальник органа дознания МЧС России Андрей Данилов.