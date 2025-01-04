Два человека погибли и два пострадали при пожаре в доме в Удмуртии

«В селе Яган Малопургинского района сгорел деревянный двухэтажный дом барачного типа. Два человека погибли и два пострадали», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в доме были три жилые квартиры и три нежилые.
«На втором этаже проживала семья: хозяева дома — муж с женой, их дочь с мужем и двухмесячным малышом. С их слов, в доме отключилось электроснабжение, дочь хозяев вышла в подъезд и увидела, что в месте, где стоял электрический масляный радиатор, все горит. Пути эвакуации были отрезаны, она схватила малыша, укутала его в одеяло и спрыгнула со второго этажа, получила травмы (находится в больнице), ребенок не пострадал. Следом за ней спрыгнули отец девушки (получил травму ноги) и ее муж (не пострадал)», — рассказал начальник органа дознания МЧС России Андрей Данилов.
По его словам, в квартире осталась 72-летняя мать женщины, которая не решилась спрыгнуть. Она погибла. Также ожоги получил мужчина из соседней квартиры, по пути в больницу он умер.
Площадь пожара составила 204 квадратных метра. Причину произошедшего и обстоятельства устанавливают следственные органы, дознаватель и эксперты испытательной лаборатории МЧС России.