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Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке ВСУ в Горловке

Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль с использованием дрона под Горловкой, сообщает издание.

Источник: Life.ru

Как сообщается, в машине находились редактор «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военный корреспондент Изабелла Либерман. Во время атаки они получили контузии и ушибы, а также были слегка повреждены осколками. Пострадавшие уточнили, что им пришлось выпрыгивать из машины на ходу. Сейчас получивших травмы везут в больницу Донецка.

Напомним, инцидент произошёл вечером 4 января. Удар ВСУ привёл к гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Ранения получили корреспондент РИА «Новости» и ещё четверо сотрудников СМИ.