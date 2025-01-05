Гладков: два украинских БПЛА атаковали посёлок Малиновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что посёлок Малиновка в подвергся атаке двух украинских беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв нет, однако в результате инцидента в семи квартирах двух многоквартирных домов были выбиты окна, а также зафиксированы локальные повреждения газопровода.
На данный момент информация о последствиях уточняется. Оперативные службы планируют продолжить обход домов в светлое время суток для оценки ситуации и устранения последствий атаки.
Ранее сообщалось, что в Воронеже и пригороде силами ПВО и средствами РЭБ была предотвращена атака беспилотников ВСУ. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов, расположенных в Левобережном районе города.