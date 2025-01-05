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Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

У пострадавших, в основном, диагностированы ссадины и контузии.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты, пострадавшие в результате удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Донецкой Народной Республике, были срочно доставлены в больницы, сообщает РИА Новости.

У пострадавших, в основном, диагностированы ссадины и контузии. Отмечается, что состояние сотрудников РИА Новости Максима Романенко и Михаила Кевхиева оценивается как удовлетворительное.

Состояние журналисткок донецкого издания «Блокнот» Светланы Лариной и Изабеллы Либерман уточняется.

Напомним, удар с использованием FPV-дрона по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка, был нанесён в субботу вечером. В результате обстрела погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.