Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

Напомним, удар с использованием FPV-дрона по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка, был нанесён в субботу вечером. В результате обстрела погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.