В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

Андижанский городской суд в Узбекистане приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, мужчина выехал в Россию в апреле 2023 года для заработка, но позже решил принять участие в специальной военной операции и подписал контракт с Минобороны РФ в июле того же года. Он прошел курс военной подготовки и был отправлен на Украину, а в декабре вернулся в Узбекистан, где сообщил властям о своем участии в боевых действиях.
Суд признал мужчину виновным в наемничестве и вербовке на военную службу иностранных государств. При назначении наказания учитывались его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, а также отсутствие судимостей и наличие трех детей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против боевика из Норвегии Аслана Очерхаджиева, который обвиняется в совершении теракта и наемничестве.