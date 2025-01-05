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В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

Суд признал мужчину виновным в наемничестве.

Источник: Аргументы и факты

Андижанский городской суд в Узбекистане приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, мужчина выехал в Россию в апреле 2023 года для заработка, но позже решил принять участие в специальной военной операции и подписал контракт с Минобороны РФ в июле того же года. Он прошел курс военной подготовки и был отправлен на Украину, а в декабре вернулся в Узбекистан, где сообщил властям о своем участии в боевых действиях.

Суд признал мужчину виновным в наемничестве и вербовке на военную службу иностранных государств. При назначении наказания учитывались его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, а также отсутствие судимостей и наличие трех детей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против боевика из Норвегии Аслана Очерхаджиева, который обвиняется в совершении теракта и наемничестве.