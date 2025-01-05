В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

Согласно материалам дела, мужчина выехал в Россию в апреле 2023 года для заработка, но позже решил принять участие в специальной военной операции и подписал контракт с Минобороны РФ в июле того же года. Он прошел курс военной подготовки и был отправлен на Украину, а в декабре вернулся в Узбекистан, где сообщил властям о своем участии в боевых действиях.