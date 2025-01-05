В Бельгии психолог насиловал своих престарелых пациентов

47-летний подозреваемый, чьё имя не разглашается, работал в доме дневного ухода Les Coquelicots, расположенном в Андерлю, недалеко от Шарлеруа. Прокуратура предъявила ему обвинения не только в сексуальных преступлениях, но и в подделке документов, которые он якобы использовал для устройства на работу.