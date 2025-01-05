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В Бельгии психолог насиловал своих престарелых пациентов

В Бельгии задержан психолог из дома престарелых для людей с ограниченными возможностями. Мужчину обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии над несколькими пациентами, сообщает Agence France-Presse.

Источник: Life.ru

47-летний подозреваемый, чьё имя не разглашается, работал в доме дневного ухода Les Coquelicots, расположенном в Андерлю, недалеко от Шарлеруа. Прокуратура предъявила ему обвинения не только в сексуальных преступлениях, но и в подделке документов, которые он якобы использовал для устройства на работу.

По данным следствия, обвиняемый причастен к более чем 10 случаям изнасилований и сексуальных нападений. Мужчина был арестован в начале декабря после того, как одна из жертв подала жалобу. Он отверг все обвинения.

Представитель прокуратуры Шарлеруа сообщила, что следствие продолжает работу, а подозреваемый остаётся под арестом.

Ранее Life.ru писал о гражданине Франции, который накачивал свою супругу наркотическими веществами и позволял незнакомцам надругаться над ней. 74-летнему преступнику дали 20 лет тюрьмы. Кроме того, виновными признали ещё 50 мужчин, которые насиловали супругу осуждённого.