В колонне машин на трассе Астана — Щучинск водитель ВМW создавал аварийную ситуацию

По данным пресс-службы МВД страны, после очистки снега и запуска движения на участке дороги Астана — Щучинск для избежания ДТП полиция приняла решение сопровождать колонну автомобилей патрульным автомобилем. Несмотря на проведенный инструктаж, водитель ВМW неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП.