В колонне машин на трассе Астана — Щучинск водитель ВМW создавал аварийную ситуацию

По данным пресс-службы МВД страны, после очистки снега и запуска движения на участке дороги Астана — Щучинск для избежания ДТП полиция приняла решение сопровождать колонну автомобилей патрульным автомобилем. Несмотря на проведенный инструктаж, водитель ВМW неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП.
Все его действия попали на камеру.
Полиция задержала молодого водителя и составила административный протокол за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации. Материалы направлены в суд.
«За создание аварийной ситуации предусмотрено лишение права управления транспортным средством».
Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и ответственными за рулем.