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В колонне машин на трассе Астана — Щучинск водитель ВМW создавал аварийную ситуацию

4 января, несмотря на проведенный инструктаж, водитель ВМW, двигаясь в колонне, создавал аварийную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По данным пресс-службы МВД страны, после очистки снега и запуска движения на участке дороги Астана — Щучинск для избежания ДТП полиция приняла решение сопровождать колонну автомобилей патрульным автомобилем. Несмотря на проведенный инструктаж, водитель ВМW неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП.

Все его действия попали на камеру.

Полиция задержала молодого водителя и составила административный протокол за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации. Материалы направлены в суд.

«За создание аварийной ситуации предусмотрено лишение права управления транспортным средством».

говорится в сообщении.

Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и ответственными за рулем.