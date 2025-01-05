Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста Мартемьянова

Материалы корреспондента о Донбассе были смелыми и объективными, добавил глава ДНР. Мартемьянов всегда был на переднем крае. Одним из последних его расследований был материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами. Он вышел буквально на следующий день после Дня памяти погибших журналистов, которых мы вспоминали, указал Пушилин.