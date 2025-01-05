В Одессе произошло ДТП с участием помощника депутата из Кривого Рога

При задержании у мужчины обнаружили пакет с, предположительно, наркотическим веществом, а также муляж гранаты. В связи с тем, что он находился в розыске за нарушение правил военного учета, его доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).