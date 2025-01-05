В Одессе произошло ДТП с участием помощника депутата из Кривого Рога, который за рулем автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
По сообщениям полиции, после аварии водитель не реагировал на требования патрульных. Установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
При задержании у мужчины обнаружили пакет с, предположительно, наркотическим веществом, а также муляж гранаты. В связи с тем, что он находился в розыске за нарушение правил военного учета, его доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. Он был младшим братом народного депутата Украины Суто Мамояна.