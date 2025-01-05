Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине ТЦКшники убили мужчину после попытки насильственной мобилизации

В Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Депутат опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие попытались вмешаться, чтобы помочь пострадавшему. По словам Дмитрука, инцидент произошёл, предположительно, 19 декабря.

«Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях», — добавил он.

Дмитрук также отметил, что это не первый случай убийства, связанный с действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Причину и время смерти мужчины он не уточнил.

Недавно украинские медиа сообщили о происшествии, связанном с мобилизацией в Полтавской области. Там сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине. Ранее в военкомате Одессы застрелили отца, который пытался отбить у военкомов сына.