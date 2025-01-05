Спасатели вызволили путников из снежного плена в Костанайской области

Незамедлительно на 50 км от с. Урпек Амангельдинского района выехали спасатели.
Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
В службу 112 Костанайской области поступило сообщение о том, что легковая автомашина с людьми застряла в сугробе и не может самостоятельно выбраться, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
Незамедлительно на 50 км от с. Урпек Амангельдинского района выехали спасатели.
Легковушка отбуксирована на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.