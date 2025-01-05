Захарова назвала атаку на журналистов очередным преступлением режима Зеленского

«4 января в результате целенаправленной атаки дроном боевиками киевского режима погиб внештатный корреспондент “Известий” А. С. Мартемьянов. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере четверо сотрудников российских СМИ Трагедия произошла вдалеке от линии боевого соприкосновения. Вне всяких сомнений, представители СМИ были осознанно избраны мишенью для смертоносного нападения. Об этом свидетельствуют и показания выживших после атаки», — говорится в заявлении Захаровой.