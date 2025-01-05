В Москве арестовали двух мужчин, поджигавших электрички

Мужчинам предъявлены обвинения в поджоге двух электричек, произошедших 30 декабря 2024 года на станциях Лобня и Дмитров. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Baza, они проникли на станции, разбили стекло в кабине машиниста и подожгли её. В результате инцидента в Лобне огонь быстро потух, не нанеся значительного ущерба, тогда как в Дмитрове кабина была полностью выгоревшей.