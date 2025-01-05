В Москве арестовали двух мужчин, поджигавших электрички

Останкинский районный суд Москвы принял решение о взятии под стражу двоих молодых людей, обвиняемых в совершении теракта. Об этом сообщает РБК.
Обвиняемые, которым 22 и 23 года, были задержаны 1 января, а решение об их аресте было вынесено судом 3 января. Они будут находиться в следственном изоляторе до 28 февраля.
Мужчинам предъявлены обвинения в поджоге двух электричек, произошедших 30 декабря 2024 года на станциях Лобня и Дмитров. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Baza, они проникли на станции, разбили стекло в кабине машиниста и подожгли её. В результате инцидента в Лобне огонь быстро потух, не нанеся значительного ущерба, тогда как в Дмитрове кабина была полностью выгоревшей.
Задержанные утверждают, что решили на такое преступление ради заработка. За поджог электрички и предоставление видеоотчета они получили предложение в 100 тысяч рублей от неизвестного, с которым связались через Telegram.
Ранее сообщалось, что в Красноярске на автозаправках запретили продавать бензин в любую тару, кроме баков автомобилей. Такие меры связаны с участившимися случаями поджогов.