Под Ростовом жители сообщают о повреждениях домов и авто обломками БПЛА

После отражения атаки беспилотников жители Ростовской области обращаются в экстренные службы и сообщают о пострадавшем имуществе. Об этом написал в своем официальном блоге врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь в воскресенье, 5 января, в 2:26.