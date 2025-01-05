Под Ростовом жители сообщают о повреждениях домов и авто обломками БПЛА

После отражения атаки беспилотников жители Ростовской области обращаются в экстренные службы и сообщают о пострадавшем имуществе. Об этом написал в своем официальном блоге врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь в воскресенье, 5 января, в 2:26.
— Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили, — уточнил глава региона.
На момент публикации сообщения, по словам Юрия Слюсаря, в службу 112 поступили обращения от жильцов четырех домов.
— На место выехали дежурные службы. К счастью, раненых и возгораний на земле нет, — добавил врио губернатора. — Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь.