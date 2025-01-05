На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи

По данным областных СК и прокуратуры, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улице Октябрьская в Североуральске. После вызова фельдшер возвращалась к служебной машине, возле подъезда на нее напал молодой человек. Он нецензурно выражался в ее адрес, а затем отобрал чемодан-укладку и ударил им медработника по голове. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве.