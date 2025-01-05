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На Урале арестовали подозреваемого в избиении фельдшера скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Подозреваемому в избиении фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской области предъявили обвинение в хулиганстве, его арестовали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Источник: © РИА Новости

По данным областных СК и прокуратуры, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улице Октябрьская в Североуральске. После вызова фельдшер возвращалась к служебной машине, возле подъезда на нее напал молодой человек. Он нецензурно выражался в ее адрес, а затем отобрал чемодан-укладку и ударил им медработника по голове. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве.

«Ранее судимому местному жителю 1997 года рождения предъявлено обвинение в хулиганстве. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил Шульга.

Он отметил, что назначена экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на вызове врач «услышала подозрительный шум» этажом ниже и позвонила в полицию.

«Спустя небольшой промежуток времени фельдшер увидела маячки, решила, что подъехал наряд территориального ОВД, и вышла из подъезда на улицу. Оказалось, что маячки включил водитель скорой. Шумная компания из четырех человек в этот момент уже была на улице. Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы», — рассказал журналистам Горелых.

После инцидента троих местных жителей привлекли к административной ответственности. Как пояснил представитель полиции, нападавший на фельдшера к уголовной ответственности привлекался девять раз: за причастность к кражам, хищению транспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью.

«В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал», — заключил Горелых.

СК