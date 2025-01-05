В Ростовской области обломки сбитых БПЛА повредили дома и автомобили

Ранее в Воронеже и пригороде силы ПВО и средства РЭБ успешно обнаружили и подавили не менее пяти дронов противника. Позднее обломки сбитого беспилотника были обнаружены в жилом доме, оттуда эвакуировали не менее 100 жителей. После в Левобережном районе Воронежа был введён режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий падения частей сбитых БПЛА.