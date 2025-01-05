В США встревожились на фоне распространения «химического тумана»

«В течение примерно часа я продолжал чихать, затем снова и снова в течение примерно трех часов, и мои глаза были опухшими. Мне стало очень тепло, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», — рассказал собеседник издания.