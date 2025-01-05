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В Таганроге упали обломки БПЛА

Предварительно, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), однако пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате падения обломков было повреждено имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, а также повреждены автомобили.

На данный момент в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. Дежурные службы уже выехали на место происшествия. Слюсарь добавил, что ущерб уточняется, и людям будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Воронеже и пригороде силами ПВО и средствами РЭБ была предотвращена атака беспилотников ВСУ. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов, расположенных в Левобережном районе города.