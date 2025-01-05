В ЦАХАЛ сообщили о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

«Вслед за сиренами, которые прозвучали некоторое время назад в Талмей-Элазаре, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена перед пересечением израильской территории», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что включение сирен, оповещающих о воздушной опасности, было произведено в соответствии с протоколом.
Ранее, 3 января, сообщалось о том, что ЦАХАЛ перехватила ракету, выпущенную с территории Йемена. В израильской армии добавили, что осколки ракеты упали в районе Модиина в центральной части Израиля.
21 декабря сообщалось, что Йемен нанес удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 30 человек. ЦАХАЛ начала расследование причин неудачи перехвата ракеты, запущенной со стороны Йемена.
До этого, 19 декабря, представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари сообщил, что ракетные войска произвели атаку беспилотным летательным аппаратом по цели, расположенной в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что хуситы прекратят свои атаки в тот момент, когда прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.