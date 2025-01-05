В ЦАХАЛ сообщили о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

До этого, 19 декабря, представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари сообщил, что ракетные войска произвели атаку беспилотным летательным аппаратом по цели, расположенной в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что хуситы прекратят свои атаки в тот момент, когда прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.