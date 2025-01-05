В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины

В доме-интернате в Якутске начата служебная проверка после обнаружения тела мужчины. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики.
Тело было найдено в пятницу, и, по предварительным данным, смерть мужчины наступила 28 декабря. За это время оно начало разлагаться.
По факту инцидента незамедлительно начата проверка всех обстоятельств. В ведомстве добавили, что в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты соответствующие меры. Также они выразили соболезнования родным усопшего.
Ранее сообщалось, что уехавшую из Луганска на заработки в Москву женщину нашли мертвой. Ее 19-летняя дочь забила тревогу, когда мама почти неделю не выходила на связь.