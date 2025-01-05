Буря-гигант обрушит снегопад и ледяной шторм на миллионы американцев

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесёт самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. Этот шторм создаст опасные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода», — отмечает издание.
В зоне влияния бури окажутся не менее 12 штатов. Шторм принесёт снег, лёд, сильные морозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. На юге ожидаются грозовые бури и ливни. Согласно прогнозам, к понедельнику буря достигнет крупных городов Восточного побережья.
CNN подчёркивает, что снежные заносы и гололёд могут спровоцировать перебои с электроснабжением. Ситуация особенно опасна на фоне ожидаемого снижения температуры на 30 градусов ниже нормы, что создаёт угрозу для жителей, использующих электрическое отопление. Из-за тяжёлых погодных условий ремонтные бригады могут не успеть вовремя восстановить сети.
А в канун Нового года в США прошла буря с сильным ветром, дождём и грозой. Молнии ударили в Капитолий, а также по другим знаменитым сооружениям, включая Монумент Вашингтона и Эмпайр-стейт-билдинг. Сенатор Майк Ли назвал удар молнии в купол Капитолия «предзнаменованием».