Буря-гигант обрушит снегопад и ледяной шторм на миллионы американцев

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесёт самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. Этот шторм создаст опасные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода», — отмечает издание.