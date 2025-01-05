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В Брянской области уничтожили 13 БПЛА самолетного типа

В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотники были обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области. Губернатор также добавил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в воздушном пространстве региона обнаружили и уничтожили реактивный беспилотник самолетного типа. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Также сообщалось, что в Воронеже и пригороде силами ПВО и средствами РЭБ была предотвращена атака беспилотников ВСУ. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов, расположенных в Левобережном районе города.