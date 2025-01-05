В Перми возбуждено уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в центре города

Об этом сообщили в ГУ СК России по Пермскому краю.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«На перекрестке улиц Ленина и Попова водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находящимся без движения вблизи остановочного пункта», — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, в результате ДТП пострадали шесть человек, включая одного несовершеннолетнего.
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб один человек, ещё шестеро пострадали.