На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

Мужчина скончался после попытки его насильственной мобилизации в Черновцах на западе Украины, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал из страны.
По словам Дмитрука, инцидент произошел предположительно 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю, а прохожие пытались заступиться за него. Он отметил, что мужчина позже скончался в больнице, и добавил, что власти и правоохранительные органы блокируют любые попытки распространения информации об этом инциденте в местных медиа и социальных сетях.
Это не первый случай, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) были замешаны в подобных инцидентах, добавил депутат. Однако он не уточнил, когда и от чего именно скончался мужчина.
Ранее сообщалось, что семеро мобилизованных забаррикадировались в Запорожском ТЦК, они просят о помощи юристов. Все, о чем просят мобилизованные, — не отправлять их в зону боевых действий.