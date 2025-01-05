Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

Правоохранительные органы блокируют любые попытки распространения информации об этом инциденте.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина скончался после попытки его насильственной мобилизации в Черновцах на западе Украины, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал из страны.

По словам Дмитрука, инцидент произошел предположительно 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю, а прохожие пытались заступиться за него. Он отметил, что мужчина позже скончался в больнице, и добавил, что власти и правоохранительные органы блокируют любые попытки распространения информации об этом инциденте в местных медиа и социальных сетях.

Это не первый случай, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) были замешаны в подобных инцидентах, добавил депутат. Однако он не уточнил, когда и от чего именно скончался мужчина.

Ранее сообщалось, что семеро мобилизованных забаррикадировались в Запорожском ТЦК, они просят о помощи юристов. Все, о чем просят мобилизованные, — не отправлять их в зону боевых действий.