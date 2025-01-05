На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

По словам Дмитрука, инцидент произошел предположительно 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю, а прохожие пытались заступиться за него. Он отметил, что мужчина позже скончался в больнице, и добавил, что власти и правоохранительные органы блокируют любые попытки распространения информации об этом инциденте в местных медиа и социальных сетях.