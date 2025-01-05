У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли имущество на 500 млн рублей

«Общая стоимость имущества, приобретенного Храновским на неподтвержденные доходы и в связи с этим обращенного в доход государства, оценивается примерно в 500 млн рублей. Речь идет о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости», — сказал собеседник агентства.
Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, суд обратил в доход государства земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья и расположенный там же коттедж площадью 674,2 кв. м. Кроме того, у Храновского и его семьи изъяли три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве общей площадью свыше 366 кв. м и семь машин премиум-класса (автомобили Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и еще три Mercedes). В доход Российской Федерации обращены и наличные денежные средства, изъятые в ходе обыска в доме Храновского, в размере $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.
Храновского задержали в марте 2024 года вместе с экс-депутатом Владимиром Кайшевым. По версии следствия, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды, чтобы провести рейдерский захват, а также похищали природный газ. Как считает следствие, Храновский, зная, что компания «Кавмининтер» уже ведет разработку скважины минеральной воды ?72 в Кавминводах на законных основаниях, подготовил и направил в Минфин документы, в которых эта фирма не была указана как недропользователь. В итоге скважину без проведения торгов на три года передали в управление компании «Кавминкурортресурсы», 51% акций которой принадлежит государству, а 49% — Федерации независимых профсоюзов России. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. После задержания у Храновского провели обыски, в ходе которых обнаружили денежные средства и предметы роскоши.
Кунцевский суд в конце ноября прошлого года по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства имущество чиновника и его родственников. Стоимость изъятого тогда не уточнялась.