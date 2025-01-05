У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли имущество на 500 млн рублей

Храновского задержали в марте 2024 года вместе с экс-депутатом Владимиром Кайшевым. По версии следствия, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды, чтобы провести рейдерский захват, а также похищали природный газ. Как считает следствие, Храновский, зная, что компания «Кавмининтер» уже ведет разработку скважины минеральной воды ?72 в Кавминводах на законных основаниях, подготовил и направил в Минфин документы, в которых эта фирма не была указана как недропользователь. В итоге скважину без проведения торгов на три года передали в управление компании «Кавминкурортресурсы», 51% акций которой принадлежит государству, а 49% — Федерации независимых профсоюзов России. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. После задержания у Храновского провели обыски, в ходе которых обнаружили денежные средства и предметы роскоши.