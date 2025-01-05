Bild сообщила об 11 пострадавших после распыления газа в ТЦ в Германии

«Пожарная команда и спасательная служба выехали в Gera Arkaden. Там распылили вещество раздражающего действия. Всего 11 человек пострадали, девять из них были доставлены в больницу для лечения», — говорится в материале газеты.
Уточняется, что газ распылил неизвестный мужчина. По данным правоохранителей, после совершенного он скрылся с места преступления.
Ранее, 29 декабря 2024 года, сообщалось о том, что в городе Вальдхайм неизвестные распылили слезоточивый газ в супермаркете Kaufland, пострадал 41 человек, а еще 15 были госпитализированы в медицинские учреждения.