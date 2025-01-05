Еще одна котельная вышла из строя в якутском селе

«В круглосуточном режиме продолжаем держать связь с Жиганским районом. Если в селе Бестях после пожара ситуация стабилизируется, то технологическое нарушение произошло теперь в самом Жиганске. В центральной котельной вышли из строя котлы. По состоянию на текущее время, два котла удалось восстановить, в работе сейчас находятся пять», — написал он.
Садовников отметил, что для восстановления нормальной температуры нужно запустить еще два котла. На месте дежурят оперативные службы. В Жиганск для координации аварийно-восстановительных работ выехал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, находившийся в командировке в Бестяхе.
Утром в Жиганске температура воздуха составляла минус 44 градуса. В селе проживают более 3 тыс. человек.